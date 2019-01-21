В Нижнем Новгороде ожидают икону Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-21T11:31:42+03:00

Он будет здесь находиться в течение шести дней

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Сегодня, 21 января 2019 года, в Нижний Новгород прибудет икона Божией Матери «Рудненская – Умягчение злых сердец». Об этом сообщается на сайте Нижегородской Митрополии.

Образ примет храм во имя преподобного Серафима Саровского в Московском районе Нижнего Новгорода. Он будет там храниться в течение шести дней – до 27 января. Место постоянно пребывания иконы - храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Суворово Дивеевского района.

Адрес Серафимовского храма: улица 50 лет Победы, дом 7а. Проезд до остановки «Площадь Кольцова».

Напомним, в православии считается, что икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец» помогает людям наладить отношения друг с другом, а также предотвратить разногласия между супругами, детьми и другими близкими людьми.