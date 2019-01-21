Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих человек на пожаре в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-21T10:40:50+03:00

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В минувшее воскресенье, 20 января 2019 года, в жилом доме на улице Березовская в Московском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, на месте которого были обнаружены тела двоих человек.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, погибшие - 56-летний хозяин квартиры и его 43-летняя сожительница. Уже организовано проведение доследственной проверки и назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался около дивана, на котором и были найдены тела. Мужчина курил, злоупотреблял спиртными напитками. Не исключено, что трагедия могла произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Напомним, сообщение о возгорании в этом доме поступило в дежурную часть ГУ МЧС около трех часов ночи. Пятерых жильцов удалось спасти. Для ликвидации последствий пожара привлекались двадцать четыре человека и семь единиц специальной техники.