Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в одной из нижегородских колоний
Прокуратора Нижегородской области провела проверку соблюдения законодательства в одной из местных исправительных колоний. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятия эксперты уделяли особое внимание вопросам материально-бытового обеспечения осужденных инвалидов, которые отбывают там наказание.
Согласно одному из пунктов уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, инвалидам первой и второй группы должны создаваться улучшенные жилищно-бытовые условия.
Однако заключенные в этой исправительной колонии живут в помещениях, не соответствующих требованиям закона. Так, жилые секции отряда не отделены дверью от его нежилой части, а душевая не обеспечивает возможность помывки лежачих больных.
В результате начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области было внесено представление. Ход рассмотрения мер реагирования взят прокуратурой на контроль.