2019-01-21T09:58:57+03:00
Общество

Прокуратура выявила нарушения прав инвалидов в одной из нижегородских колоний

В результате начальнику регионального ГУФСИН России было внесено представление
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратора Нижегородской области провела проверку соблюдения законодательства в одной из местных исправительных колоний. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятия эксперты уделяли особое внимание вопросам материально-бытового обеспечения осужденных инвалидов, которые отбывают там наказание.

Согласно одному из пунктов уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, инвалидам первой и второй группы должны создаваться улучшенные жилищно-бытовые условия.

Однако заключенные в этой исправительной колонии живут в помещениях, не соответствующих требованиям закона. Так, жилые секции отряда не отделены дверью от его нежилой части, а душевая не обеспечивает возможность помывки лежачих больных.

В результате начальнику ГУФСИН России по Нижегородской области было внесено представление. Ход рассмотрения мер реагирования взят прокуратурой на контроль.

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