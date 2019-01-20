Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Спартаком» 21 января

СЕГОДНЯ 19:29 2019-01-20T19:29:52+03:00

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У нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» продолжается выездная серия матчей в Континентальной хоккейной лиге. В понедельник, 21 января 2019 года, они сыграют в Москве с местным «Спартаком».

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Это будет вторая встреча этих команд в рамках текущего сезона. В прошлый раз они играли 13 октября в Нижнем Новгороде. Тогда «Торпедо» уступило «Спартаку» со счетом 1:3.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад нижегородский клуб расторг контракт с 29-летним защитником Дмитрием Коробовым. В сезоне 2018/2019 он сыграл 39 матчей и набрал восемь очков.

Сейчас автозаводцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Подробное расписание игр «Торпедо» на текущий сезон можно посмотреть здесь.