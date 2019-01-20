2019-01-20T18:04:53+03:00
Общество

Конкурс «Нижегородская семья-2019» начнется в феврале

Участники будут проявлять себя в двух турах
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Областной конкурс «Нижегородская семья» стартует в феврале 2019 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятия пройдут в Ардатовском, Большемурашкинском, Шарангском районах, Ленинском районе Нижнего Новгорода, на Бору и в Первомайске.

Семьи-участники будут проявлять себя в двух заданиях: выставка творческих работ и выступление.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области.

Целью мероприятия организаторы назвали укрепление и развитие института семьи, повышение роли и престижа семьи в жизни общества, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей. Проводить его будет министерство социальной политики Нижегородской области, при содействии региональных общественных организаций «Нижегородский совет женщин» и «Ассоциация многодетных семей Нижегородской области».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лесной доход Нижегородской области за 2018 год составил 888 миллионов рублей
Два человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде минувшей ночью
Турнир по мини-футболу среди спортшкол пройдет на Автозаводе 21 января
В Нижегородской области открылся сезон рыбалки на налима
БК «Нижний Новгород» обыграл рижский «ВЭФ» на выезде
Льготные кредиты до 1 миллиарда рублей под 8,5% смогут получить нижегородские предприниматели
ГАЗ приостановил сборку автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic
Цены на баранину, рыбу и подсолнечное масло снизились в Нижегородской области
Отключения телерадиотрансляций ожидают нижегородцев 21 января
17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде
Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе
Глава Дзержинска уволил своего заместителя по вопросам ЖКХ
Завод по переработке пластика появится в Нижнем Новгороде