Конкурс «Нижегородская семья-2019» начнется в феврале

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-20T18:04:53+03:00

Участники будут проявлять себя в двух турах

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Областной конкурс «Нижегородская семья» стартует в феврале 2019 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятия пройдут в Ардатовском, Большемурашкинском, Шарангском районах, Ленинском районе Нижнего Новгорода, на Бору и в Первомайске.

Семьи-участники будут проявлять себя в двух заданиях: выставка творческих работ и выступление.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области.

Целью мероприятия организаторы назвали укрепление и развитие института семьи, повышение роли и престижа семьи в жизни общества, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей. Проводить его будет министерство социальной политики Нижегородской области, при содействии региональных общественных организаций «Нижегородский совет женщин» и «Ассоциация многодетных семей Нижегородской области».