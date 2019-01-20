Лесной доход Нижегородской области за 2018 год составил 888 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-20T14:34:48+03:00

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Доход в бюджет РФ и Нижегородской области от платежей за пользование местными лесными ресурсами в ушедшем году составил 888 миллионов рублей. Как сообщает региональный департамент лесного хозяйства, этот показатель увеличился на 310 миллионов по сравнению с 2017 годом.

- Одним из приоритетных направлений деятельности департамента лесного хозяйства Нижегородской области является администрирование доходов за использование лесов, - рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Роман Воробьев.

По его словам, по итогам 2018 года в федеральный бюджет за пользование лесным фондом перечислено платежей на сумму 415,2 миллиона рублей, что на 197 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. В бюджет Нижегородской области поступили 473,6 миллионов.

Основными видами платежей является арендная плата, плата по договорам купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также другие виды платежей, установленные законодательством.