Два человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде минувшей ночью

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-20T13:04:25+03:00

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В ночь на 20 января 2019 года в одной из квартир в Московском районе Нижнего Новгорода произошел пожар. Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около трех часов ночи.

Спасатели потушили огонь на площади три квадратных метра. Обгорело домашнее имущество. На месте были найдены тела двоих человек, пятерых удалось спасти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: двадцать четыре человека и семь единиц специальной техники.

- Уважаемые жители Нижегородской области! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования безопасности при эксплуатации электроприборов, - напомнили в ведомстве.