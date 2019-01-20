В Нижегородской области открылся сезон рыбалки на налима

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-20T10:21:52+03:00

Их нельзя было ловить в течение месяца из-за нерестового периода

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Нерестовый период у налима уже закончился, поэтому с 20 января 2019 года в Нижегородской области на него открыт сезон рыбалки. Как сообщает региональный комитет по охране объектов животного мира, ловить налима нельзя было с 20 декабря прошлого года, чтобы сохранить популяцию данного вида рыб.

По словам специалистов, налим нерестится зимой при температуре воды 1 °C, а в декабре и январе совершает нерестовые миграции, собирается с акватории водохранилищ, образуя нерестовые скопления.

Напомним, суммарная суточная норма вылова для рыболовов-любителей составляет не более 10 килограмм или один экземпляр рыбы, если ее вес превышает 10 килограмм. Также известно, что норма потребления рыбы в год составляет 22 килограмма на человека, и суточный вылов в 10 килограмм полностью удовлетворяет данные потребности.