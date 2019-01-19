2019-01-19T20:17:34+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» обыграл рижский «ВЭФ» на выезде

Матч закончился со счетом 65:67
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл рижский «ВЭФ» в матче Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

Первая четверть началась для нижегородцев весьма успешно – им удалось забить латышам сразу четыре «трешки», а вот у хозяев паркета дальние никак не летели. В итоге на первый перерыв команды ушли со счетом 17:25 в пользу гостей.

Во второй четверти латыши собрались и в какой-то момент смогли сократить отставание до трех очков, но потом снова начали уступать – 36:44. Третья четверть прошла аналогично – 53:58. А вот в четвертой латышам наконец удалось сравнять счет – 63:63. В последние минуты нижегородцам все же удалось забить еще один двухочковый, а латыши уже не успели провести еще одну успешную атаку. В результате матч закончился со счетом 65:67 в пользу БК «Нижний Новгород».

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