2019-01-19T17:27:32+03:00
Общество

ГАЗ приостановил сборку автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic

Производство планируется возобновить в ближайшее время
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Сборка автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic временно приостановлена на Горьковском автомобильном заводе из-за отсутствия необходимых комплектующих. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГАЗа.

- В связи с отсутствием ряда необходимых комплектующих АО «Мерседес-Бенц РУС» временно приостановил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях Группы ГАЗ. В настоящее время мы работаем над решением этой проблемы и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.

В пресс-службе предприятия также отметили, что на время приостановки производства Mercedes-Benz Sprinter Classic на Горьковском автозаводе сотрудники проекта будут находиться в оплачиваемом отпуске, пока работа производственной линии не будет возобновлена.

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