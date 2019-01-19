Цены на баранину, рыбу и подсолнечное масло снизились в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-19T15:08:13+03:00

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Баранина, свежемороженая рыба и подсолнечное масло стали дешевле в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций.

Так, в период с 24 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в Нижегородской области баранина подешевела в среднем на 4,6% - с 456,2 до 435,3 рублей за килограмм. Свежемороженая рыба подешевела на 3,3% - с 154,7 до 149,5 рублей за килограмм, а подсолнечное масло на 1,4% - с 100,2 до 98,8 рублей за литр.

Кроме того, снизились также средние цены на соль, рис и куриное мясо.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что господдержка фермерства в регионе увеличится в 2019 году почти на 10 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом.