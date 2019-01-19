Отключения телерадиотрансляций ожидают нижегородцев 21 января

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-19T13:39:48+03:00

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Кратковременные отключения телерадиотрансляций ожидаются в Нижнем Новгороде в понедельник, 21 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Согласно информации, отключения связаны с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород». Так, с 02:00 до 11:00 планируются перерывы вещания второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения, а первый мультиплекс в это время будет транслироваться без региональных программ. А с 02:00 до 11:45 ожидаются отключения трансляции аналоговых каналов. Кроме того, профилактические работы будут проводиться и на областных радиотелевизионных станциях.

- Дата и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию, - отметили в пресс-службе филиала.