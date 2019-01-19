2019-01-19T13:00:11+03:00
Общество

17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде

Девушка пропала в центре города
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пропавшую 17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородской поисково-спасательной группы «Рысь».

Согласно информации, девушка ушла из дома на улице Тимирязева в пятницу, 18 января 2019 года, и с этого момента о ее местонахождении нет никакой информации.

Даша Рогачева имеет среднее телосложение, ее рост составляет около 165-170 сантиметров. У Дарьи русые длинные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней была надета черная короткая куртка, черные лосины и белые кроссовки.

Любую информацию о том, где сейчас может находиться Даша, просят сообщать волонтерам по номеру телефона 8(831)28-38-200 или полиции по номеру телефона 102.

Напомним, 25-летнюю Елену Котову также ищут в Нижегородской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключения телерадиотрансляций ожидают нижегородцев 21 января
Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе
Глава Дзержинска уволил своего заместителя по вопросам ЖКХ
Завод по переработке пластика появится в Нижнем Новгороде
Уголовное дело в отношении еще одного депутата ЗСНО поступило в суд
На Щелоковском хуторе может появиться лыжероллерная трасса для спортсменов
Новый офис МФЦ открылся в торговом центре «Мега»
Соцучреждения Нижегородской области получили ключи от 30 автомобилей
Метель и гололед ожидаются в Нижегородской области 19 января
БК «Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Тимофеем Герасимовым
Владимир Панов встретится с жителями Сормова 30 января
Ежедневные рейды по незаконным свалкам проходят в Дзержинске с 14 января
Движение по Ковалихинской улице ограничено до 28 февраля
Чиновник из Павловского района подозревается в превышении должностных полномочий
Нижегородская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,2 раза
Жительница Арзамаса пойдет под суд за организацию заказного убийства собственного сына
Глеб Никитин рассказал вице-премьеру о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО
Пассажирка иномарки скончалась в больнице после жуктого ДТП на Московском шоссе
Более 50 нижегородцев пожаловались в Роспотребнадзор на услуги такси и каршеринга
ГИБДД: На Нижегородскую область надвигаются мокрый снег и сильный ветер
«Торпедо» во второй раз подряд уступило челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности