СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-19T13:00:11+03:00

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Пропавшую 17-летнюю Дашу Рогачеву ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте нижегородской поисково-спасательной группы «Рысь».

Согласно информации, девушка ушла из дома на улице Тимирязева в пятницу, 18 января 2019 года, и с этого момента о ее местонахождении нет никакой информации.

Даша Рогачева имеет среднее телосложение, ее рост составляет около 165-170 сантиметров. У Дарьи русые длинные волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней была надета черная короткая куртка, черные лосины и белые кроссовки.

Любую информацию о том, где сейчас может находиться Даша, просят сообщать волонтерам по номеру телефона 8(831)28-38-200 или полиции по номеру телефона 102.

Напомним, 25-летнюю Елену Котову также ищут в Нижегородской области.