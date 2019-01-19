Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе
В Нижнем Новгороде полиция разыскивает злоумышленника, который подозревается в совершении кражи из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в Автозаводское отделение полиции обратился мужчина, сообщивший, что 14 января 2019 года неизвестное лицо, находясь в его квартире на улице Дьяконова, похитило принадлежащие ему деньги в размере 1200 долларов, которые были спрятаны в санузле.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его.
- Не демонстрируйте свой достаток и не рассказывайте о своих доходах и приобретениях! И всегда закрывайте дверь на замок, даже выходя ненадолго, - напоминают в управлении МВД России по Нижнему Новгороду.