Более тысячи долларов украли из санузла квартиры на Автозаводе

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-19T12:15:45+03:00

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В Нижнем Новгороде полиция разыскивает злоумышленника, который подозревается в совершении кражи из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в Автозаводское отделение полиции обратился мужчина, сообщивший, что 14 января 2019 года неизвестное лицо, находясь в его квартире на улице Дьяконова, похитило принадлежащие ему деньги в размере 1200 долларов, которые были спрятаны в санузле.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его.

- Не демонстрируйте свой достаток и не рассказывайте о своих доходах и приобретениях! И всегда закрывайте дверь на замок, даже выходя ненадолго, - напоминают в управлении МВД России по Нижнему Новгороду.