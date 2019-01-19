Глава Дзержинска уволил своего заместителя по вопросам ЖКХ

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-19T10:28:07+03:00

Теперь его обязанности будет исполнять Денис Дергунов

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Александр Кабанов уволен с поста заместителя главы администрации города Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Дзержинска.

Согласно информации, соответствующее распоряжение подписал глава города Дзержинска Иван Носков. До тех пор, пока не будет назначен новый руководитель, исполнять обязанности заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства будет директор департамента ЖКХ Денис Дергунов.

Кроме того, Иван Носков подписал распоряжение о назначении на должность директора МУП «Экспресс» Натальи Садковой.

Напомним, Иван Носков был избран главой города Дзержинска 6 декабря 2018 года.

Напомним также, ранее сообщалось, что экс-директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова назначена заместителем Ивана Носкова.