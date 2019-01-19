2019-01-19T09:50:56+03:00
Общество

Завод по переработке пластика появится в Нижнем Новгороде

На предприятии будут производить полиэтиленовые гранулы и хлопья
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Завод по переработке пластика планируется открыть в Нижнем Новгороде в третьем квартале 2019 года. Об этом со ссылкой на директора завода «Фантастик-пластик» Сергея Халевского пишет ТАСС.

Согласно информации, на новом предприятии будут производить полиэтиленовые гранулы и хлопья, которые, в свою очередь, могут использоваться как сырье для пластиковых бутылок, а также для изделий в автомобилестроении, труб, мебели, кабельной изоляции и многого другого.

По словам Сергея Халевского, такое сырье пользуется большим спросом, но в России пока слишком мало производителей гранул.

Планируется, что 50% пластика будет поступать в переработку от крупнейшего в России мусоросортировочного комплекса «МАГ-1», который находится в Дзержинске. Кроме того, пластик будут привозить и из других регионов страны.

Инвестиции в первый этап производства составят около 600 миллионов рублей.

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