Уголовное дело в отношении еще одного депутата ЗСНО поступило в суд

СЕГОДНЯ 18:18 2019-01-18T18:18:45+03:00

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Еще одного депутата Законодательного собрания Нижегородской области ожидает суд – материалы уголовного дела в отношении него уже переданы в Нижегородский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно информации, депутат обвиняется в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований закона об участии в долевом строительстве в крупном размере – на сумму более 73 миллионов рублей.

В свою очередь, пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области сообщает, что в 2016-2017 годах обвиняемый, будучи генеральным директором строительной фирмы, не получив разрешения на строительство многоквартирного дома на улице Тверской в Нижнем Новгороде, заключил 21 договор с гражданами об участии в долевом строительстве указанного дома. При этом, на основании договоров граждане перечисляли денежные средства в размере от 2 миллионов 750 тысяч рублей до 9 миллионов рублей в кассу строительной фирмы.

Имя депутата официально пока не называется, однако, по всей видимости, речь идет о депутате Вадиме Жуке, заместителе председателя ЗСНО по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК.