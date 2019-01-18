2019-01-18T17:44:31+03:00
Общество

На Щелоковском хуторе может появиться лыжероллерная трасса для спортсменов

Предложение о создании высказали жители Приокского и Советского районов
Валерия ГРОМОВА
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Лыжероллерная трасса для спортсменов может появиться на территории Щелоковского хутора. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, это может произойти после второго этапа реконструкции.

Предложение о создании высказали жители Приокского и Советского районов в ходе открытого обсуждения. Кроме того, они заявили, что необходимо установить освещение возле всех трех озер.

- Нужно минимально затрагивать ту ценность, которая есть в лесопарке, - это природу, которая там сложилась и бережно оберегалась, - считает руководитель АНО «Институт развития городской среды» Дарья Шорина.

В результате было принято решение провести еще одну встречу на следующей неделе на территории самого лесопарка.

После внесения всех корректировок концепция будет передана генеральному проектировщику, который отработает это все в деталях. Проект планируют подготовить до начала марта.

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