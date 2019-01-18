2019-01-18T17:28:18+03:00
Общество

Новый офис МФЦ открылся в торговом центре «Мега»

Он будет обслуживать жителей близлежащих населений
Валерия ГРОМОВА
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18 января 2019 года в торговом центре «Мега» в Кстовском районе состоялось открытие нового офиса многофункционального центра. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в мероприятии приняли участие глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, директор ГБУ «Уполномоченный МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области» Анатолий Карсаков, а также директор МФЦ Кстовского района Ольга Алексеева.

Новое отделение будет обслуживать жителей близлежащих населений - Большеельнинской, Ройкинской и Афонинской сельских администраций. Но нижегородцы и кстовчане тоже смогут туда обращаться. МФЦ находится на нулевом уровне.

По словам Ковалева, открытие нового МФЦ – еще один шаг в реализации Стратегии развития региона.

Опыт работы по внедрению бережливых технологий будет применен в других многофункциональных центрах Нижегородской области.

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