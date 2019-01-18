2019-01-18T16:18:39+03:00
Общество

Метель и гололед ожидаются в Нижегородской области 19 января

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС
Валерия ГРОМОВА
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Как сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ночь и утром 19 января 2019 года на территории Нижегородской области ожидаются сильный снег, метель, гололед. Будьте внимательны на дорогах, потому что будут образовываться снежные заносы, накаты и гололедица.

В связи с непогодой увеличивается вероятность возникновения ЧС, но не выше муниципального уровня: могут обрываться провода, падать строительные краны и деревья. Кроме того, прогнозируется увеличение количества ДТП.

Сотрудники ГУ МЧС рекомендуют нижегородцам поплотнее закрыть окна и двери, не использовать электрические фонари в качестве источника света.

На улице нужно держаться подальше от стен, особенно если на крыше есть сосульки. Также необходимо следить за детьми и не выпускать их на улицу одних.

В такую погоду лучше воздержаться от поездок на автомобиле, но если вы уже сели за руль, то соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость и исключите резкие торможения.

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