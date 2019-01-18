2019-01-18T16:02:01+03:00
Общество

БК «Нижний Новгород» подписал контракт с защитником Тимофеем Герасимовым

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018-2019
Валерия ГРОМОВА
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с 21-летним защитником Тимофеем Герасимовым. Как сообщается на официальном сайте команды, соглашение рассчитано до конца сезона 2018-2019.

До этого Герасимов выступал за клуб «Локомотив-Кубань». Он будет играть за нижегородцев под номером 24.

Справка:

Тимофей Герасимов родился 15 мая 1997 года в Ростове-на-Дону. В краснодарском клубе «Локомотив-Кубань» он играл в течение четырех лет. В Единой молодежной Лиге ВТБ провел четыре сезона и свою лучшую статистику показал в 2017-2018 годах – 15,3 очка, 6,3 подбора, 5,1 передачи, 3 перехвата.

Летом вошел в состав сборной России U-20. В семи матчах на чемпионате Европы дивизиона В он отметился средними показателями в 8,3 очка. А в октябре того же года был признан MVP месяца. В текущем сезоне Тимофей играл за «Локомотив-Кубань-2».

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