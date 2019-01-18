Владимир Панов встретится с жителями Сормова 30 января

СЕГОДНЯ 15:36 2019-01-18T15:36:40+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет вторую встречу с жителями Сормовского района в среду, 30 января 2019 года. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие запланировано на 18:30.

Всем желающим нужно подойти во дворец культуры «Красное Сормово».

Напомним, это будет уже вторая встреча главы города с сормовичами. Предыдущая прошла 21 марта 2018 года. Местные жители задали главе города более 40 вопросов, еще 250 Панов получил в письменном виде.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода начал проводить встречи с нижегородцами в конце февраля прошлого года. Он побывал во всех восьми районах. Второй цикл был открыт в декабре: Панов съездил в Автозаводский район, где тоже ответил на различные вопросы, в том числе по благоустройству, маршрутной сети и расселению ветхого фонда.