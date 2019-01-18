2019-01-18T14:44:56+03:00
Общество

Ежедневные рейды по незаконным свалкам проходят в Дзержинске с 14 января

Жителей призывают сообщать о фактах незаконного сброса мусора
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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На территории городского округа города Дзержинск с 14 января ежедневно проводятся рейды с целью пресечения и недопущения образования несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Согласно информации, рейды организуются силами представителей МБУ «Инженерно-экологическая служба города Дзержинска» при участии сотрудников отдела охраны окружающей среды и лесного хозяйства управления по обеспечению безопасности населения городской администрации.

Напомним, действующим законом об охране окружающей среды установлен запрет на сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, а также в недра и почву. За организацию незаконных свалок для граждан установлены штрафы от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей и для юридических лиц – от 100 до 250 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелями незаконного сброса отходов в районе Дзержинска, необходимо произвести фото- или видеофиксацию факта, включая госномер автомобиля, и направить материалы на почту svalkamnet@bk.ru либо обратиться по телефонам 39-09-00 (Единая дежурно-диспетчерская служба) или 28-28-46 (отдел охраны окружающей среды и лесного хозяйства).

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