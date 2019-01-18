2019-01-18T14:01:33+03:00
Общество

Движение по Ковалихинской улице ограничено до 28 февраля

Речь идет об участке между домами №8 и №14
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 17 января 2019 года, в Нижегородском районе Нижнего Новгорода было установлено ограничение движение транспорта по одной из улиц. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, причиной стал ремонт водопровода.

Речь идет об участке между домами №8 и №14 на улице Ковалихинская. Там установили знак, чтобы водители снизили скорость до 40 километров в час.

Ограничения будут сняты 28 февраля.

Напомним, с 26 декабря также усложнилось движение по улице Грузинская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Причиной стал ремонт фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия. Проезжая часть сужена, а также появился знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час. Действовать ограничение будет аж до 1 декабря 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Панов встретится с жителями Сормова 30 января
Ежедневные рейды по незаконным свалкам проходят в Дзержинске с 14 января
Чиновник из Павловского района подозревается в превышении должностных полномочий
Нижегородская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,2 раза
Жительница Арзамаса пойдет под суд за организацию заказного убийства собственного сына
Глеб Никитин рассказал вице-премьеру о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО
Пассажирка иномарки скончалась в больнице после жуктого ДТП на Московском шоссе
Более 50 нижегородцев пожаловались в Роспотребнадзор на услуги такси и каршеринга
ГИБДД: На Нижегородскую область надвигаются мокрый снег и сильный ветер
«Торпедо» во второй раз подряд уступило челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности