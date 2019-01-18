Движение по Ковалихинской улице ограничено до 28 февраля

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-18T14:01:33+03:00

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В четверг, 17 января 2019 года, в Нижегородском районе Нижнего Новгорода было установлено ограничение движение транспорта по одной из улиц. Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, причиной стал ремонт водопровода.

Речь идет об участке между домами №8 и №14 на улице Ковалихинская. Там установили знак, чтобы водители снизили скорость до 40 километров в час.

Ограничения будут сняты 28 февраля.

Напомним, с 26 декабря также усложнилось движение по улице Грузинская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Причиной стал ремонт фасада Архиерейского подворья святого Кирилла и Мефодия. Проезжая часть сужена, а также появился знак, ограничивающий скорость движения до 40 километров в час. Действовать ограничение будет аж до 1 декабря 2019 года.