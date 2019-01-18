Чиновник из Павловского района подозревается в превышении должностных полномочий

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-18T13:39:25+03:00

Он причинил ущерб на сумму 300 тысяч рублей

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации одного из муниципальных образований Павловского района. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, он подозревается в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой местного самоуправления» уголовного кодекса.

Он нарушил закон в сентябре прошлого года, когда заключил муниципальный контракт на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизацию мусора с территории городского кладбища. Работы еще не были выполнены, а мужчина уже подписал акт о выполненных работах.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что заместитель прокурора Нижегородской области утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих 24-летних жителей Арзамасского района, которые совершили заказное убийство мужчины. Организатором преступления была его собственная 60-летняя мать.