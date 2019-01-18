2019-01-18T13:13:27+03:00
Общество

Нижегородская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,2 раза

К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса вырастет до 492 миллионов долларов.
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за 11 месяцев прошлого года местные предприятия агропромышленного комплекса экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья почти на 192 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба правительства, эти цифры увеличились на 3,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодов 2017 года.

Глава региона добавил, что сейчас одним из перспективных направлений для нижегородского агропромышленного комплекса является рост экспорта.

- Один из основных факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства, - это невысокие прибыли многих агропредприятий, что не позволяет им вкладывать достаточно средств в развитие бизнеса и улучшение условий труда своих сотрудников. Расширение рынков сбыта, в том числе, выход на экспорт поможет решить эту проблему, - объяснил Глеб Никитин.

Губернатор уже поручил разработать программу увеличения экспорта сельхозпродукции. Проект находится на рассмотрении в Минсельхозе России. Согласно документу, к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличится в 2,2 раза - до 492 миллионов долларов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Панов встретится с жителями Сормова 30 января
Ежедневные рейды по незаконным свалкам проходят в Дзержинске с 14 января
Движение по Ковалихинской улице ограничено до 28 февраля
Чиновник из Павловского района подозревается в превышении должностных полномочий
Жительница Арзамаса пойдет под суд за организацию заказного убийства собственного сына
Глеб Никитин рассказал вице-премьеру о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО
Пассажирка иномарки скончалась в больнице после жуктого ДТП на Московском шоссе
Более 50 нижегородцев пожаловались в Роспотребнадзор на услуги такси и каршеринга
ГИБДД: На Нижегородскую область надвигаются мокрый снег и сильный ветер
«Торпедо» во второй раз подряд уступило челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности