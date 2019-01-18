Нижегородская область планирует увеличить экспорт продукции АПК в 2,2 раза

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-18T13:13:27+03:00

К 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса вырастет до 492 миллионов долларов.

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Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за 11 месяцев прошлого года местные предприятия агропромышленного комплекса экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья почти на 192 миллиона долларов. Как сообщает пресс-служба правительства, эти цифры увеличились на 3,7 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодов 2017 года.

Глава региона добавил, что сейчас одним из перспективных направлений для нижегородского агропромышленного комплекса является рост экспорта.

- Один из основных факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства, - это невысокие прибыли многих агропредприятий, что не позволяет им вкладывать достаточно средств в развитие бизнеса и улучшение условий труда своих сотрудников. Расширение рынков сбыта, в том числе, выход на экспорт поможет решить эту проблему, - объяснил Глеб Никитин.

Губернатор уже поручил разработать программу увеличения экспорта сельхозпродукции. Проект находится на рассмотрении в Минсельхозе России. Согласно документу, к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Нижегородской области увеличится в 2,2 раза - до 492 миллионов долларов.