Жительница Арзамаса пойдет под суд за организацию заказного убийства собственного сына

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-18T12:39:19+03:00

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Заместитель прокурора Нижегородской области утвердил и направил в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих 24-летних жителей Арзамасского района, которые совершили заказное убийство мужчины. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, организатором преступления была его собственная 60-летняя мать.

Согласно информации, у пенсионерки была личная неприязнь к сыну. Она уговорила внучку – его племянницу, и двух её знакомых на убийство.

Летом 2017 года злоумышленники вывезли мужчину к водоему, связали ему руки, перерезали ахилловы сухожилия обеих ног и бросили в воду. Пострадавший не мог двигаться и плавать, поэтому утонул.

Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса Российской Федерации, по которой будут судить участников преступления, предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.