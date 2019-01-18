Глеб Никитин рассказал вице-премьеру о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-18T12:22:06+03:00

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В четверг, 17 января 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым.

Как сообщает пресс-служба правительства, Глеб Никитин рассказал Гордееву о том, как ведется работа по формированию рабочей группы Госсовета РФ по экологии и природным ресурсам, а также рассказал о переходе Нижегородской области на новую систему обращения с ТКО.

- К настоящему времени в Нижегородской области построены 5 современных комплексов обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Данные комплексы полностью отвечают требованиям природоохранного законодательства и обслуживают более 73 % населения региона, - отметил Глеб Никитин.

В свою очередь вице-премьер отметил, что сейчас на федеральном уровне разрабатываются страховочные меры поддержки для регионов, чтобы переход на новую систему общения с ТКО прошел для населения максимально комфортно.