2019-01-18T11:49:14+03:00
Происшествия

Пассажирка иномарки скончалась в больнице после жуктого ДТП на Московском шоссе

Водитель с 20-летним стажем проезжал перекресток на «красный» сигнал светофора
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 17 января 2019 года, в Нижнем Новгороде столкнулись фура и иномарка. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, очевидцы сообщили о происшествии около часа дня.

По информации, авария случилась на Московском шоссе около дома №243А. Водитель с 20-летним стажем, который сидел за рулем фуры, проезжал перекресток на «красный» сигнал светофора. В это время там проезжал «Хендай». Произошло сильное столкновение.

Удар пришелся туда, где сидела 41-летняя пассажирка иномарки. Она получила серьезную сочетанную травму и была госпитализирована в больницу. Через какое-то время женщина скончалась.

Мужчина из фуры не пострадал, а вот водитель иномарки получил сотрясение мозга, ушиб и перелом правой скуловой кости. Его осмотрели врачи.

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