2019-01-18T11:07:06+03:00
Общество

Более 50 нижегородцев пожаловались в Роспотребнадзор на услуги такси и каршеринга

Десять человек написали обращения
Валерия ГРОМОВА
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В период с 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области работала Всероссийская «горячая линия» по услугам такси и каршеринга. Как сообщает пресс-служба ведомства, за эти несколько дней к ним обратились более 50 человек.

Специалисты провели с ними консультации и разъяснили о правах потребителей при оказании транспортных услуг, связанных с перевозкой легковым такси. Также десять человек написали обращения.

В основном жители Нижегородской области жаловались на неисполнение заказа в установленный срок; отсутствие информации на сайте агрегатора такси информации о водителе, невыдача сдачи или несоответствие фактической стоимости услуг ранее объявленной при заказе. Кроме того, некоторые недовольны грубостью водителей и отсутствием в такси детского удерживающего устройства.

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