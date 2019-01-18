2019-01-18T10:48:04+03:00
Общество

ГИБДД: На Нижегородскую область надвигаются мокрый снег и сильный ветер

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники ГИБДД предупреждают нижегородцев об осложнении дорожной обстановки в связи с резким ухудшением погоды 18 января. Ожидаются мокрый снег, а местами сильный ветер.

В связи с этим на дорогах может образоваться наледь. В первую очередь это касается мостов и низин. Также может увеличиться количество аварий.

- Как известно, тормозной путь в зимнее время года увеличивается в 3 раза при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге. Поэтому не всегда следует, надеется на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин, - объяснили сотрудники ГИБДД.

Кроме того, стоит обращать внимание на ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов шквального бокового ветра.

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны.

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