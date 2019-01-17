Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
В Арзамасском районе Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в избиении до смерти соседа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла утром 13 января 2019 года в комнате общежития на улице Пландина. Подозреваемый жестоко избил соседа и скрылся с места происшествия, а 42-летний потерпевший скончался. Его тело было обнаружено лишь на следующий день, когда пришел его брат.
По предварительным данным, конфликт между мужчинами вспыхнул из-за сожительницы подозреваемого. Накануне женщина не пришла ночевать, и ее гражданский супруг заподозрил, что она проводила время с его соседом.
В настоящее время подозреваемый задержан, вскоре ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Он трудоустроен, к уголовной ответственности он ранее не привлекался.