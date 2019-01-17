Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Мэр Владимир Панов заявил о создании автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода». Его возглавит архитектор, координатор Центр прикладной урбанистики в Нижнем Новгороде Зоя Рюрикова.
Чиновник напомнил, что институт главного архитектора не показал необходимую городу результативность и был упразднен. Тогда в Нижегородской области появился «Институт развития городской среды», руководителем которого назначили Дарью Шорину.
- Сейчас мы создали отдельно городскую организацию. Ее задача - вместе с областным институтом отвечать на вопросы, связанные с тем, что считается красивым и правильным в городе, - пояснил Панов.
Ранее сообщалось, что цель АНО «Институт развития городской среды» - повышение качества и комфорта общественных и дворовых пространств, обеспечение экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития территорий совместно с горожанами.