Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова

СЕГОДНЯ 18:17 2019-01-17T18:17:01+03:00

Об этом глава администрации заявил на пресс-конференции 17 января

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Мэр Владимир Панов заявил о создании автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода». Его возглавит архитектор, координатор Центр прикладной урбанистики в Нижнем Новгороде Зоя Рюрикова.

Чиновник напомнил, что институт главного архитектора не показал необходимую городу результативность и был упразднен. Тогда в Нижегородской области появился «Институт развития городской среды», руководителем которого назначили Дарью Шорину.

- Сейчас мы создали отдельно городскую организацию. Ее задача - вместе с областным институтом отвечать на вопросы, связанные с тем, что считается красивым и правильным в городе, - пояснил Панов.

Ранее сообщалось, что цель АНО «Институт развития городской среды» - повышение качества и комфорта общественных и дворовых пространств, обеспечение экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития территорий совместно с горожанами.