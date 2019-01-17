2019-01-17T18:17:01+03:00
Общество

Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова

Об этом глава администрации заявил на пресс-конференции 17 января
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Владимир Панов заявил о создании автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода». Его возглавит архитектор, координатор Центр прикладной урбанистики в Нижнем Новгороде Зоя Рюрикова.

Чиновник напомнил, что институт главного архитектора не показал необходимую городу результативность и был упразднен. Тогда в Нижегородской области появился «Институт развития городской среды», руководителем которого назначили Дарью Шорину.

- Сейчас мы создали отдельно городскую организацию. Ее задача - вместе с областным институтом отвечать на вопросы, связанные с тем, что считается красивым и правильным в городе, - пояснил Панов.

Ранее сообщалось, что цель АНО «Институт развития городской среды» - повышение качества и комфорта общественных и дворовых пространств, обеспечение экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития территорий совместно с горожанами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности
Нижегородская область получит еще 20 миллионов рублей на новые импортозамещающие проекты
Движение на Ковалихинской ограничат до конца зимы
Мэрия заявила о возможном расторжении контракта с инвестором в ДК имени Ленина
Администрация Нижнего Новгорода планирует заказать проект реконструкции стадиона «Водник»
Андрей Дементьев покидает пост начальника управления архитектуры Дзержинска
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом НИЦ «Курчатовский институт»
Владимир Панов: «Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется»
Потенциальных инвесторов не устроили условия аренды зоопарка «Мишутка»
В Арзамасе задержали продавца нелегального алкоголя, который пытался дать взятку полицейскому
Новое отделение МФЦ откроется в ТЦ «Мега» 18 января
Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней Елены Котовой из Нижегородской области
Двоих несовершеннолетних жителей Дзержинска задержали за производство наркотиков
Водитель грузовика погиб при столкновении с фурой в Воротынском районе
Нижегородка предстанет перед судом из-за кружки пива
53-летний мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Семеновом
БК «Нижний Новгород» уступил турецкому «Банвиту» в матче Лиги Чемпионов
Три нижегородских врача получили премию Королева-2018
В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок
Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»
В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов