Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности

СЕГОДНЯ 17:24 2019-01-17T17:24:42+03:00

Регион занимает восьмое место, поднявшись на три позиции

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Нижегородская область вошла в список «сильных инноваторов» по данным рейтинга инновационной активности регионов за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно данным рейтинга, за 2018 год Нижегородская область смогла подняться сразу на три позиции, благодаря чему вошла в группу регионов-лидеров – «сильных инноваторов».

- Причины такого скачка – в активной инновационной политике руководства региона. К примеру, было налажено более тесное взаимодействие с федеральными институтами развития, - отметил представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев.

Рейтинг инновационных регионов России был разработан Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году совместно с Министерством экономического развития РФ. Рейтинг составляется ежегодно на основании 29 индикаторов.