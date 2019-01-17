Движение на Ковалихинской ограничат до конца зимы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-17T16:31:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение транспорта на улице Ковалихинской в центре Нижнего Новгорода будет временно ограничено до конца зимы. Об этом сообщается на сайте городского Центра организации дорожного движения.

Согласно информации, ограничения вводятся 17 января 2019 года и продлятся до 28 февраля 2019 года. Связаны они с ремонтом водопровода возле домов №№ 10 и 12.

- Движение на этом участке будет организовано по суженной проезжей части. Скорость ограничена до 40 километров в час.

Кроме того, с 16 января по 28 февраля вводится ограничение движения транспорта на улице Бекетова на участке в районе домов №№ 6, 6а и 8. Ограничения в этом месте также связаны с проведением ремонта водопровода.

Напомним также, на шести улицах в центре Нижнего Новгорода, включая Ковалихинскую, раз в неделю запрещается парковка в ночное время.