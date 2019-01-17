2019-01-17T15:41:17+03:00
Общество

Мэрия заявила о возможном расторжении контракта с инвестором в ДК имени Ленина

Реконструкция полуразрушенного здания не продвигается
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Инвестор, который должен был заняться реконструкцией ДК имени Ленина в Канавинском районе, не исполняет свои контрактные обязательства. Об этом мэр Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 17 января.

- Все предупреждения ему уже сделаны. И если в ближайшее время не начнутся какие-то изменения, мы расторгнем контракт и будем искать нового инвестора или иные способы решения проблемы, - сказал чиновник.

Единственным положительным изменением, по словам Панова, можно считать фальшфасад, за которым полуразрушенное здание спрятали в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, история с реконструкцией ДК имени Ленина тянется несколько лет. В декабре 2016 года «Комсомолка» писала о том, что в здании легендарного Дворца культуры началась долгожданная реконструкция. Сообщалось, что к работам приступила компании ННРОО «Перспектива». Согласно контракту, инвестор планировал вложить в проект свыше 550 млн рублей.

Позже и. о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров заявил о переносе сроков реконструкции объекта более чем на полгода. Изначально планировалось закончить ремонт осенью 2017 года, позже речь шла о середине 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Арзамаса до смерти забил соседа из-за ревности
Институт городской среды Нижнего Новгорода возглавила архитектор Зоя Рюрикова
Нижегородская область вошла в число «сильных инноваторов» рейтинга инновационной активности
Нижегородская область получит еще 20 миллионов рублей на новые импортозамещающие проекты
Движение на Ковалихинской ограничат до конца зимы
Администрация Нижнего Новгорода планирует заказать проект реконструкции стадиона «Водник»
Андрей Дементьев покидает пост начальника управления архитектуры Дзержинска
Глеб Никитин провел рабочую встречу с президентом НИЦ «Курчатовский институт»
Владимир Панов: «Я бы не стал говорить, что строительство метро вот-вот начнется»
Потенциальных инвесторов не устроили условия аренды зоопарка «Мишутка»
В Арзамасе задержали продавца нелегального алкоголя, который пытался дать взятку полицейскому
Новое отделение МФЦ откроется в ТЦ «Мега» 18 января
Волонтеры просят помощи в поисках 25-летней Елены Котовой из Нижегородской области
Двоих несовершеннолетних жителей Дзержинска задержали за производство наркотиков
Водитель грузовика погиб при столкновении с фурой в Воротынском районе
Нижегородка предстанет перед судом из-за кружки пива
53-летний мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Семеновом
БК «Нижний Новгород» уступил турецкому «Банвиту» в матче Лиги Чемпионов
Три нижегородских врача получили премию Королева-2018
В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок
Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»
В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов