Мэрия заявила о возможном расторжении контракта с инвестором в ДК имени Ленина

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-17T15:41:17+03:00

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Инвестор, который должен был заняться реконструкцией ДК имени Ленина в Канавинском районе, не исполняет свои контрактные обязательства. Об этом мэр Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 17 января.

- Все предупреждения ему уже сделаны. И если в ближайшее время не начнутся какие-то изменения, мы расторгнем контракт и будем искать нового инвестора или иные способы решения проблемы, - сказал чиновник.

Единственным положительным изменением, по словам Панова, можно считать фальшфасад, за которым полуразрушенное здание спрятали в преддверии ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, история с реконструкцией ДК имени Ленина тянется несколько лет. В декабре 2016 года «Комсомолка» писала о том, что в здании легендарного Дворца культуры началась долгожданная реконструкция. Сообщалось, что к работам приступила компании ННРОО «Перспектива». Согласно контракту, инвестор планировал вложить в проект свыше 550 млн рублей.

Позже и. о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров заявил о переносе сроков реконструкции объекта более чем на полгода. Изначально планировалось закончить ремонт осенью 2017 года, позже речь шла о середине 2018 года.