Андрей Дементьев покидает пост начальника управления архитектуры Дзержинска

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-17T15:07:43+03:00

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16 января 2019 года мэр Дзержинска Иван Носков подписал заявление об увольнении Андрея Дементьева с поста начальника управления архитектуры и градостроительства.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, его обязанности пока что будет исполнять заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства по градостроительному планированию Светлана Токарева.

Напомним, сейчас в администрации Дзержинска ведутся кадровые перестановки. На днях Носков представил своего нового заместителя Наталью Суханову. Суханова будет курировать блок социальной политики, включающий в себя департамент образования, департамент социальной политики и спорта (культура, молодежная политика и спорт) и отдел опеки, попечительства и усыновления.

А до этого Носков уволил Александра Медведева с поста директора МУП «Экспресс». Пока не будет подобран новый руководитель, исполнять обязанности директора будет главный инженер предприятия Василий Макаров.