В Арзамасе задержали продавца нелегального алкоголя, который пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 14:14 2019-01-17T14:14:10+03:00

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

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В Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчина занимался реализацией контрафактной алкогольной продукции, и, чтобы решить вопрос с законом, пытался дать полицейскому взятку в размере 180 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, взамен злоумышленник хотел закрыть дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Теперь он еще и обвиняется в покушении на дачу взятки в крупном размере.

Подозреваемый задержан следователями. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода осудят врача-психиатра. 55-летний мужчина получил деньги 9 августа 2018 года в своем рабочем кабинете. Это было в наркологической больнице на улице Дъяконова. Он взял 15 тысяч рублей за госпитализацию пациента, страдающего наркозависимостью, на бюджетной основе и анонимно, то есть без дальнейшей постановки на диспансерный учет.