Новое отделение МФЦ откроется в ТЦ «Мега» 18 января

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-17T13:30:34+03:00

Последние две недели он работал в штатном режиме

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С 25 декабря 2018 года в торговом центре «Мега» в Кстовском районе Нижегородской области в тестовом режиме работал новый офис отделения МФЦ «Ждановский». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он перейдет в штатный режим работы уже на этой неделе.

Торжественное открытие состоится в пятницу, 18 января. В мероприятии примут участие директор ГБУ Нижегородской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Анатолий Карсаков и глава Кстовского района Виталий Ковалев.

Новое отделение будет обслуживать жителей Большеельнинской, Ройкинской и Афонинской сельских администраций. Но и людям из Нижнего Новгорода и Кстова тоже не будут отказывать. Офис расположен на нулевом уровне торгового центра.

Справка

В настоящее время на территории Нижегородской области функционируют 64 многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Количество оказанных через МФЦ услуг с каждым годом растет. В 2015 году — 1 268 265, в 2016 году — 2 254 296, в 2017—2 830 757, за 9 месяцев 2018 года 2 308 962 услуги.