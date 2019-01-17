Двоих несовершеннолетних жителей Дзержинска задержали за производство наркотиков

СЕГОДНЯ 12:04 2019-01-17T12:04:54+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Дзержинска по статье «Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере». Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, двоим из них еще нет 18 лет.

Прошлой осенью молодые люди сняли квартиру на бульваре Победы и производили там наркотики. После этого они продавали свою «продукцию» через тайники.

Преступников задержали в начале декабря. Правоохранительные органы изъяли у них более 68 граммов наркотических средств, а также 130 пакетиков с порошкообразным веществом, уже расфасованных для последующей реализации. Свою вину молодые люди признали. Совершеннолетний уже заключен под стражу, а остальные – под домашний арест.

В настоящее время назначен комплекс экспертиз, в том числе физико-химических, как по веществу, так и по оборудованию, изъятых с места происшествия. Расследование продолжается.