Водитель грузовика погиб при столкновении с фурой в Воротынском районе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-17T11:59:04+03:00

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16 января 2019 года в Воротынском районе произошла автомобильная авария с участием фуры. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, один из водителей погиб на месте.

ДТП произошло около десяти часов утра на 545 километре автодороги Москва – Уфа. Водитель с десятилетним стажем не справился с управлением. Он сидел за рулем «Ивеко». Грузовик вылетела на полосу встречного движения и протаранила фуру.

Мужчина 1988 года рождения скончался от полученных травм. Водитель большегруза получил ушибленную рану правого плеча. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее сообщалось, что 15 января 2019 года на проспекте Ленина в Дзержинске водитель иномарки сбил школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сейчас 10-летняя девочка находится в больнице.