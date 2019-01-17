Нижегородка предстанет перед судом из-за кружки пива

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-17T10:45:55+03:00

Она кинула ее в лицо незнакомому парню

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Прокуратура Лысковского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 33-летней женщины. Как сообщает пресс-служба ведомства, местная жительница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» уголовного кодекса.

Как оказалось, поводом послужила кружка пива. 22 апреля 2018 года обвиняемая отдыхала в одном из кафе. У нее вдруг возник конфликт с неизвестным молодым человеком лет 29, который сидел рядом.

Тогда нижегородка взяла первое, что ей попалось под руку – кружку с пивом – и бросила ее в лицо этому парню. Потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.