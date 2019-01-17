53-летний мужчина погиб на пожаре в садовом домике под Семеновом

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-17T10:19:53+03:00

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В среду, 16 января 2019 года, в Семеновском городском округе загорелся садовый домик. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент произошел в Тарасихе.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около пяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место происшествия, здание уже полностью было охвачено огнем. На месте было найдено тело хозяина дома – мужчины 1965 года рождения. Предполагается, что он злоупотреблял спиртным.

Весь дом сгорел на площади 32 квадратных метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы десять человек личного состава и четыре спецмашины. Причиной случившегося стало неосторожное курение погибшего мужчины.

Ранее сообщалось, что 15 января произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Володарского в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Пожарные эвакуировали из горящего дома десятерых жильцов. Там погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.