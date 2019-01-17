БК «Нижний Новгород» уступил турецкому «Банвиту» в матче Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-17T09:47:46+03:00

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл турецкому «Банвиту» в матче Лиги Чемпионов, который прошел в столице Приволжья 16 января 2019 года. Встреча завершилась со счетом 72:75.

Как сообщается на сайте команды, первая четверть матча не была активной, соперники лишь присматривались друг к другу. На перерыв они расходились при счете 15:19.

Вторая пятнадцатиминутка была более активной. В течение нескольких минут БК «НН» лидировал, но «Банвит» оказался сильнее. Перед большим перерывом цифры на табло показывали 42:49.

После этого баскетболисты из Турции оторвались от хозяев площадки на десять очков, однако нижегородцы снова сократили интервал. Счет перед свистком был 52:63.

Ближе к концу матча нижегородцы уже догнали соперника и почти сравняли счет. Однако перевести игру в овертайм так и не удалось.