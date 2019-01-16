Три нижегородских врача получили премию Королева-2018

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-16T17:14:46+03:00

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В среду, 16 января 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения премии имени выдающегося российского кардиохирурга, академика Бориса Королева. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году награду получили три врача.

- Лауреаты премии Королева – это уникальные специалисты, каких в стране единицы, а Нижегородская область является одним из лидеров в РФ по подготовке медработников, - сказал в ходе церемонии заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Речь идет о следующих специалистах: сердечно-сосудистый хирург 5 хирургического отделения ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница» Леонид Иванов, заведующий кардиологическим отделением №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Н.Новгорода» Илья Починка и заведующий хирургическим торакальным отделением ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5 Нижегородского района г. Н.Новгорода» Дмитрий Фурзиков.