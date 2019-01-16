2019-01-16T17:21:21+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок

В городе будет работать онлайн-портал, который поможет выбрать оптимальный маршрут автобусов
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году администрация Нижнего Новгорода планирует активно устанавливать умные остановки, которые помогут нижегородцам ориентироваться в новой маршрутной сети. Об этом заявил глава города Владимир Панов на брифинге с журналистами.

- На первой умной остановке как раз идет тестирование, насколько точные данные о движении транспорта отображаются на экранах, рассказал мэр.

Первая умная остановка была установлена на остановке «Серая лошадь» на Большой Покровской. Придя на такую остановку жителям и гостям нижнего Новгорода не нужно спрашивать у прохожих и вглядываться в аншлаги на автобусах, чтобы определить нужный маршрут. Узнать путь следования всех маршрутов, посмотреть на какой остановке в данный момент находится нужный автобус. А также узнать его точное расписание можно на самой остановке.

По словам Владимира Панова, в 2019 году будет установлено 150 умных остановок по всему Нижнему Новгороду. Кроме того, глава города рассказал, что администрация собирается сделать специальный онлайн-портал, который поможет выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта в нужную вам точку города.

Также на брифинге Владимир Панов рассказал, что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает проект выделенных полос для общественного транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три нижегородских врача получили премию Королева-2018
Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»
В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов
Нижний Новгород переходит на низкопольные автобусы
Правоохранители задержали жителей Выксы, незаконно вырубивших лес на миллион рублей
В Нижнем Новгороде разыскивают 27-летнюю Татьяну Липатову
Пенсионер из Ардатовского района зарезал своего зятя из-за разговора о судимости
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Дзержинске
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на борьбу с онкологией
Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»
Неизвестный мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода
БК «НН» сразится с турецким «Банвитом» 16 января
Нижегородцы задолжали энергетикам почти 70 миллионов рублей
У аэропорта Стригино появился новый сайт
Адвокат Шота Горгадзе рассказал в программе Владимира Соловьева о деле Олега Сорокина
В Павловском районе молодой мужчина пытался зарезать во сне обидевшего его знакомого
168 ярмарок «Покупайте нижегородское» будут проведены в 2019 году
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на лосей
Три врача из Нижегородской области стали лауреатами премии имени Королева-2018
Дни Хорватии и Дни культуры Словакии пройдут в Нижегородской области в 2019 году
Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь
Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января