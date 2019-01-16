В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок

СЕГОДНЯ 17:14 2019-01-16T17:21:21+03:00

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В этом году администрация Нижнего Новгорода планирует активно устанавливать умные остановки, которые помогут нижегородцам ориентироваться в новой маршрутной сети. Об этом заявил глава города Владимир Панов на брифинге с журналистами.

- На первой умной остановке как раз идет тестирование, насколько точные данные о движении транспорта отображаются на экранах, рассказал мэр.

Первая умная остановка была установлена на остановке «Серая лошадь» на Большой Покровской. Придя на такую остановку жителям и гостям нижнего Новгорода не нужно спрашивать у прохожих и вглядываться в аншлаги на автобусах, чтобы определить нужный маршрут. Узнать путь следования всех маршрутов, посмотреть на какой остановке в данный момент находится нужный автобус. А также узнать его точное расписание можно на самой остановке.

По словам Владимира Панова, в 2019 году будет установлено 150 умных остановок по всему Нижнему Новгороду. Кроме того, глава города рассказал, что администрация собирается сделать специальный онлайн-портал, который поможет выбрать оптимальный маршрут общественного транспорта в нужную вам точку города.

Также на брифинге Владимир Панов рассказал, что администрация Нижнего Новгорода разрабатывает проект выделенных полос для общественного транспорта.