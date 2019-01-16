2019-01-16T17:22:13+03:00
Общество

Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»

1/6 часть из них поступит уже в этом году
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, средства будут выделены из федерального бюджета.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, 3,3 миллиарда из них поступят в этом году. Их направят на уменьшение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод.

Глеб Никитин добавил, что сейчас формируется перечень мероприятий на 2019-ый год. На данный момент в нем 26 пунктов.

- Работы будут вестись на территории всего региона. Например, в рамках проекта «Оздоровление Волги» планируется реконструкция очистных сооружений в Лыскове. Очистные там были введены в эксплуатацию в 1975 году и не соответствуют современным требованиям. Еще летом жители рассказали мне об этой проблеме. И вот уже в этом году начнутся работы. Это будет хорошим примером выполнения главной задачи при реализации нацпроектов, поставленной Президентом – менять жизнь людей к лучшему, - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области выбрали министра экологии. Соответствующее распоряжение было подписано 29 декабря 2018 года. Пост занял Денис Егоров.

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