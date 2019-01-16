В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов

СЕГОДНЯ 16:34 2019-01-16T16:34:25+03:00

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Для того чтобы улучшить качество общественного транспорта в Нижнем Новгороде, городская администрация планирует сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Владимир Панов.

- Это, безусловно, должно повысить скорость перемещения автобусов в городе. Мы будем делать пилоты, чтобы посмотреть, как это работает, - обещал Владимир Панов. - Это непростой проект, потому что, к сожалению, у нас нет широких, больших проспектов.

Сложность в том, что выделенная полоса увеличит плотность движения личного автотранспорта, что, конечно же, приведет к еще большим пробкам в часы пик.

Напомним, сегодня, 16 января, Владимир Панов рассказал журналистам, что Нижний Новгород будет потихоньку избавляться от маршруток. Вместо них по нижегородским улицам будут ходить низкопольные автобусы.