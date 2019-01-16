2019-01-16T16:34:25+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде могут появиться выделенные полосы для автобусов

Администрация Нижнего Новгорода готовит новый пилотный проект
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для того чтобы улучшить качество общественного транспорта в Нижнем Новгороде, городская администрация планирует сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом рассказал глава города Владимир Панов.

- Это, безусловно, должно повысить скорость перемещения автобусов в городе. Мы будем делать пилоты, чтобы посмотреть, как это работает, - обещал Владимир Панов. - Это непростой проект, потому что, к сожалению, у нас нет широких, больших проспектов.

Сложность в том, что выделенная полоса увеличит плотность движения личного автотранспорта, что, конечно же, приведет к еще большим пробкам в часы пик.

Напомним, сегодня, 16 января, Владимир Панов рассказал журналистам, что Нижний Новгород будет потихоньку избавляться от маршруток. Вместо них по нижегородским улицам будут ходить низкопольные автобусы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три нижегородских врача получили премию Королева-2018
В Нижнем Новгороде появятся 150 умных остановок
Нижегородская область получит 18 миллиардов рублей на реализацию проекта «Оздоровление Волги»
Нижний Новгород переходит на низкопольные автобусы
Правоохранители задержали жителей Выксы, незаконно вырубивших лес на миллион рублей
В Нижнем Новгороде разыскивают 27-летнюю Татьяну Липатову
Пенсионер из Ардатовского района зарезал своего зятя из-за разговора о судимости
Иномарка сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Дзержинске
Метель, сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области в ближайшие часы
Нижегородская область получит 3,2 миллиарда рублей на борьбу с онкологией
Глеб Никитин: «Нижегородская область будет реализовывать проект по созданию онкологического кластера до 2024 года»
Неизвестный мужчина погиб на пожаре в центре Нижнего Новгорода
БК «НН» сразится с турецким «Банвитом» 16 января
Нижегородцы задолжали энергетикам почти 70 миллионов рублей
У аэропорта Стригино появился новый сайт
Адвокат Шота Горгадзе рассказал в программе Владимира Соловьева о деле Олега Сорокина
В Павловском районе молодой мужчина пытался зарезать во сне обидевшего его знакомого
168 ярмарок «Покупайте нижегородское» будут проведены в 2019 году
В Нижегородской области закрывается сезон охоты на лосей
Три врача из Нижегородской области стали лауреатами премии имени Королева-2018
Дни Хорватии и Дни культуры Словакии пройдут в Нижегородской области в 2019 году
Семьям погибших от отравления газом в Павлове окажут материальную помощь
Регулярный авиарейс Казань – Нижний Новгород – Калининград запущен с 15 января