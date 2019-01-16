2019-01-16T15:28:33+03:00
Общество

Правоохранители задержали жителей Выксы, незаконно вырубивших лес на миллион рублей

Они спилили почти 28 кубометров
Валерия ГРОМОВА
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В середине декабря 2018 года на территории Выксы сотрудники ДПС остановили два лесовоза, которые перевозили свежие спилы древесины. Соответствующего разрешения у водителей не было.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области, лес был вырублен мужчинами незаконно. Они спилили почти 28 кубометров, чем причинили ущерб на сумму 1 186 462 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Одному из мужчин уже предъявлено обвинение, он находится под подпиской о невыезде, а его сообщник пока что является подозреваемым. Расследование продолжается.

Санкция вышеуказанной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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