В Нижнем Новгороде разыскивают 27-летнюю Татьяну Липатову

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-16T14:59:28+03:00

В последний раз ее видели 12 января

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12 января 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 27-летняя Татьяна Липатова. Ориентировку распространили в соцсетях добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер».

В последний раз женщину видели около пяти часов утра 12 января на улице Мостоотряда. Она отправилась на работу и исчезла. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 173 сантиметра, телосложение худощавое, волосы тёмно-рыжие и серые глаза. В день исчезновения Татьяна была одета в красный пуховик, чёрные штаны и чёрные сапоги.

Особые приметы: ходит сгорбившись, щурится, шрам внизу живота.

При себе у нижегородки была банковская карта.

По словам волонтеров, пропавшая Татьяна нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть какая-либо информация о ней, просим сообщить волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.